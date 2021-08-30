Через обстріли в Авдіївці: на Донбасі тимчасово обмежили рух поїздів

Укрзалізниця обмежує рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка. Це зумовлено ворожими обстрілами по українському місту.

До 3 вересня пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть з обмеженими маршрутами. Таке рішення Укрзалізниця ухвалила через загрозу безпеці пасажирів.

До теми Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів

В установі закликали пасажирів слухати оголошення на вокзалах та стежити за оновленням інформації на офіційному сайті.

Ризики обстрілів залишаються поблизу станцій Покровськ та Очеретине. Внаслідок цього Укрзалізниця змінила розклад руху низки поїздів.

До 30 серпня поїзд № 136 Київ – Авдіївка курсуватиме до Покровська. Натомість між Авдіївкою та Покровськом працюватиме автобусне сполучення.

Усі приміські поїзди та потяг № 826 Дніпро – Авдіївка обмежили у русі до 30 серпня до станції Очеретине.

Обстріли Авдіївки: головні новини

28 серпня ворожі снаряди пошкодили інфраструктуру Авдіївки.

Через обстріли 8 українських захисників отримали поранення.

Українські правоохоронці встановили, що окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.

Атаку вважають найжорстокішою з 2018 року. У поліції повідомили, що розслідуватимуть дії окупантів.

Через вогонь з окупованих територій 28 серпня, працівників та пасажирів Укрзалізниці зі станції Авдіївка довелось евакуювати в укриття.