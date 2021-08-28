Через обстріли бойовиків на Донбасі постраждав український військовий

Проросійські бойовики на Донбасі зранку 28 серпня вкотре цинічно обстріляли позиції Збройних сил України. Через це один наш воїн зазнав поранення.

Що відомо про поранення бійця

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті один військовий зазнав проникаючого осколкового поранення.

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Воїну оперативно надали першу допомогу, а після того відправили у лікарню. Він перебуває у задовільному стані.

На обстріли українські захисники надали адекватну відповідь. Вони припинили вогневу активність ворога,

– розповіли в ОТУ "Схід".

Про порушення режиму тиші Україна вже повідомила спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

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З початку серпня на території проведення Операції Об'єднаних сил загинули 6 наших захисників. З початку року – щонайменше 54.

22 серпня ворожий снайпер поцілив у Юрія Михайлова, який служив у 28-ій окремій механізованій бригаді.

23 серпня своє життя за Україну віддав 38-річний Олександр Аксьонов з Борисполя Київської області. Він був молодшим сержантом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні.

На День Незалежності на Донбасі поліг старший сержант В'ячеслав Пітько. Без батька залишилася 10-річна дівчинка.

27 серпня загинув ще один наш захисник. Ім'я героя наразі невідоме.

Повний текст публікації ОТУ "Схід" у фейсбуці:

Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я – задовільний.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.