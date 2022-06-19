Через обстріли Харкова Терехов скасував поїздку у Мадрид

Ігор Терехов заявив, що останні декілька днів у Харкові були дуже неспокійними. Тому мер міста ухвалив рішення скасувати свою поїздку у Мадрид.

У столиці Іспанії Терехов мав зустрітися з архітектором лордом Норманом Фостером. Спільно з харківськими колегами він працює, аби створити новий генеральний план міста.

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Зустріч була запланована на 20 червня. Водночас Терехов запевнив, що питання післявоєнної відбудови Харкова не відходить на другий план. Запланований форум відбудеться дистанційно. Терехов висловив сподівання, що це не вплине на його ефективність.

Окрім того, мер наголосив: він впевнений, що Харків відбудовуватимуть у тих темпах, в яких планують.

Водночас наразі Терехов вирішив, що йому важливо бути з людьми, залишатися у Харкові для ефективної координації з військовими щодо оборони міста.

Терехов закликав містян трохи менше перебувати на вулицях

Мер Харкова закликав людей берегти себе. Він попросив містян трохи менше перебувати поза домом або укриттям. Терехов наголосив, що війна – триває. Російські окупанти не тільки посилюють обстріли, але й намагаються поширити серед містян дезінформацію.

Терехов попросив людей не довіряти тому, що незрозумілі люди вивішують на під'їздках або розповідають у чаргах. Довіряти потрібно лише офіційній інформації.

Мер міста наголосив, що Україна переможе. А Харків буде квітучим українським європейським містом.

Терехов спростував "втечу до Мадриду"

Російські загарбники продовжують поширювати різноманітні фейки. Зокрема, у червні 2022 року вигадали, що Терехов назавжди "втікає в Мадрид". Для цього росіяни використали інформацію про зустріч в іспанській столиці 20 червня.

Терехов спростував фейк під час одного з вечірніх звернень.

Це також нахабна брехня. Я не поїхав з Харкова, коли ситуація була більш важкою. Я не кидаю Харків і зараз. Це моє місто, а ми з вами за ці місяці війни стали фактично однією сім'єю,

– заявив Терехов.

Тоді мер міста наголосив, що повернеться вже до кінця наступного тижня. Окрім того, тоді Терехов запевнив: він завжди перебуватиме на зв'язку.

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