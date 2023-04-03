Путін купив в Ізраїлі квартиру для колишньої вчительки через офшор Абрамовича, – The WP

Аналітики американської газети The Washington Post та Міжнародного консорціуму журналістів провели розслідування, у якому йдеться про те, що Путін купив для колишньої вчительки квартиру в Ізраїлі за 245 тисяч доларів. Відбулось це не без фінансових зв'язків з олігархом Романом Абрамовичем.

У неділю, 2 квітня, вийшло розслідування, у якому йдеться про те, як саме у середині 2000-их Владімір Путін купив квартиру громадянці Ізраїлю Міні Юдицькій-Берлінер. Важливо, що жінка викладала майбутньому диктатору німецьку мову у 281-й школі Санкт-Петербурга (тоді Ленінград).

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Зв'язок між президентом Росії та Абрамовичем

Власне, в одному з договорів можна знайти, що компанія на Кіпрі, яку контролює олігарх Абрамович, перевела колишній вчительці Путіна 245 тисяч доларів.

Як відомо, того ж дня вона стала власницею невеликої квартири у центрі Тель-Авіва. Тоді ЗМІ повідомляли, що Путін посприяв у тому, щоб вона отримала невелику квартиру. Однак про яку саме допомогу йшлося, тривалий час не було відомо.

Десятиліттями Абрамович заперечував будь-які фінансові зв'язки з Кремлем, вимагав спростування від ЗМІ та навіть ініціював судові справи, аби запевнити усіх, що начебто він не виконував вказівки Путіна,

– написали у The Washington Post.

Водночас там констатували, що якраз таки це розслідування доводить протилежне. Себто Абрамович підтримував контакт з президентом Росії, попри заяви, що не так.

На Путіна чекає трибунал