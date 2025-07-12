Атака на Чернівці: загинули 2 людей, серед постраждалих – 4 важкопоранені
- Внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня загинули 2 людей. Важкопоранені 4 людей, ще 10 отримали легкі тілесні ушкоджена.
- Пошкоджено кілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель і автомобілів.
Росія вкотре масовано атакувала Україну в ніч на 12 липня. Під ударом терористів були, зокрема, Чернівці. Внаслідок ворожої атаки є жертви й постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про жертв і постраждалих у Чернівцях 12 липня?
На світанку 12 липня російські військові атакували Чернівецьку область 4 БпЛА типу "Шахед" і ракетою.
На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули дві людини, – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким…
– зазначив Запаранюк.
Голова ОВА розповів, що ще 4 людей важкопоранені. За їх життя зараз борються лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.
Легкі тілесні ушкодження отримали 10 людей. Медики надали їм допомогу на місці.
Унаслідок ворожої атаки в Чернівцях пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель і автомобілів.
На території Сторожинецької громади внаслідок ураження російського безпілотника пошкоджено авто й житловий будинок. Там минулося без жертв і поранених.
На місцях продовжують працювати усі профільні служби.
Не наближайтеся до відповідних локацій! Це може бути небезпечно,
– наголосив посадовець.
Також закликав усіх буковинців у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в найближче укриття.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!