Через підрив ГЕС підніймається вода у річці Інгулець: впритул наближається до будинків

Унаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС піднімається рівень води у річці Інгулець. Вода впритул наближається до домівок людей.

Під загрозою затоплення опинилися населені пункти Калинівської громади. Мовиться про такі населені пункти: Калинівське, Заповіт, Бобровий Кут, Мала Сейдеминуха та Краснолюбецьк.

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Під загрозою затоплення Калинівська громада

У Херсонській ОВА повідомили, що в Калинівській громаді вода притул наближається до домівок людей.

Показуємо на карті населені пункти, яким загрожує затоплення

До села Заповіт неможливий проїзд

Через підтоплення мосту неможливий проїзд до села Заповіт. Водночас у Херсонській ОВА заявили, що фіксують спад рівня води в населених пунктах Херсонщини.

"У Токарівці, Понятівці, Новотягинці та Іванівці рівень води знизився в середньому на 20 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. У Токарівці підтоплено два нежитлові будинки, у Понятівці – 5 будинків", – мовиться у повідомленні.

Також у Микільському рівень води знизився на 50 сантиметрів та зараз становить 6,15 метра. Там підтоплено 15 будинків.

"У цілому по правобережній частині області рівень води зберігається на відмітці 5,61 метра", – констатують в Херсонській ОВА.

Ситуація, за інформацією місцевої влади, залишається складною, але контрольованою.

Яка ситуація на Півдні після підриву Каховської ГЕС

Після того, як Росія 6 червня підірвала Каховську ГЕС, вода почала затоплювати населені пункти в Херсонській області, які розташовані біля річки Дніпро. У полоні води опинився Херсон, Олешки, Нова Каховка, Гола Пристань та інші населені пункти.

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