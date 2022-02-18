Через погрози: у Чорногорії перенесли марш на підтримку України

18 лютого 2022 , 17:00
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Джерело:

фейсбук Михайла Шматова

У Чорногорії у суботу, 19 лютого, планували провести "Марш єднання" на підтримку України. Однак акцію довелося скасувати.

"Марш єднання" перенесли

Захід мав відбутися у Подгориці. Його мета – підтримати Україну на тлі російської ескалації.

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Про скасування маршу повідомив посол України у Чорногорії Михайло Шматов. Він зазначив, що після оголошення проведення акції надійшла велика кількість "неприйнятних коментарів" та погроз про можливі провокації.

З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, ми вирішили перенести дату заходу,
– зазначив дипломат.

Нову дату проведення маршу повідомлять після оформлення відповідних дозвільних документів.

Раніше бідкалося посольство Росії

Марш мав розпочатися о 12 години дня в парку біля мосту Міленіум. Шматов закликав учасників брати з собою українські прапори та національну символіку. На це одразу відреагувало посольство Росії. Так, установа заявила, що боїться акції й попросила про додаткову охорону.

Зокрема, державу-агресорку розлютив хештег "Росію має бути знищено" у дописі. Російське дипвідомство навіть надіслало через це ноту в МЗС Чорногорії.

До речі, посол через кілька годин цей хештег видалив зі свого допису. Він наголосив, що акція буде мирною, а її мета – показати, що українці по всьому світу підтримують Україну в складний час.

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Повний текст публікації Михайла Шматова у фейсбуці:

З моменту опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії, надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій. З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до статті 10 Закону Чорногорії "Про публічні зібрання".

Автор: Софія Мінджоса