Останній цвях у труну прав людини: Росія перетворюється на колонію суворого режиму

Те, що вирізняє російського диктатора від його історичних соратників, – зневага до власного населення та готовність принести його в жертву імперіалістичним амбіціям. А що: "бабы еще нарожают" та інші принципи, які в Росії підмінюють верховенство права. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Відсутність механізмів захисту від держави

На відміну від більшості країн світу Росія не бере участі в жодному міжнародному правозахисному механізмі, рішення якого мають юридично обов'язковий характер.

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При цьому виключення з Ради Європи у 2022 році, що вплинуло на юрисдикцію Європейського суду з прав людини, стало лише юридичним закріпленням фактичної ситуації цілковитої зневаги держави-агресорки до основоположних прав та свобод.

Щонайпізніше, з 2015 року Росія шляхом винесення постанови Конституційного суду дозволяє не виконувати рішення і вже згаданого ЄСПЛ, і будь-якого іншого міжнародного органу, зокрема:

Комітету з прав людини,

Комітету проти катувань,

Комітету з прав людей з інвалідністю тощо.

Тож ситуація така: або ж ти зі злочинцями, або ти – сам злочинець для Росії. Як свідчить статистика підтримки з боку росіян агресії проти України, а також численні заклики продовжувати чинити звірства проти українців, мешканці сусідньої країни обирають перший варіант.

Ілюзія правопорядку

Замість того, щоб гарантувати права людини в Росії, Путін розпочав новий виток агресії проти України, "захищаючи" її громадян від міфічного геноциду російськомовних. При цьому самі росіяни з легкої руки диктатора тепер persona non grata у більшості цивілізованих держав: ні поїздок, ні зручних платежів, ні звичних товарів, адже – легітимний санкційний тиск.

Замість того, щоб мобілізуватися проти терористичного режиму, росіяни обмінюють життя рідних на автомобіль та самі перетворюються у терористів, заохочуючи поки що живих чоловіків ґвалтувати українських жінок та вбивати українських дітей.

До слова протягом "8 лет, когда бомбили Донбасс" росіяни вбили 152 дитини. За рік повномасштабного вторгнення, яке Путін позицією, як завершення жахів на Донбасі, росіяни вбили 422 дітей. Єдина, від кого слід рятувати українців, сама Росія.

Доки Україна гармонізує своє законодавство з правом ЄС, Путін виступає із законодавчими ініціативами по денонсації договорів у сфері захисту прав людини, верховенства права, демократії та боротьби з корупцією. Для цього він призначив собі спеціального радника. Разом із ним російський диктатор дійшов до пропозиції зупинити дію 21 договору, ухваленого в рамках Ради Європи, серед яких:

Конвенція про права людини й основоположних свобод,

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом,

Європейська соціальна хартія тощо.

До слова, Конвенцію про боротьбу з тероризмом, ймовірно, денонсували тому, що російський режим на рівні Ради Європи ще в жовтні визнали терористичним, а путінське "вони перші почали" – вже давно керівний принцип російської політики.

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Замість захисту прав людини Путін ухвалив захищати тих, хто їх порушує, зокрема, й міжнародних злочинців, які вчиняли воєнні злочини та злочини проти людяності на території України. Їм буде "прощено" всі діяння, скоєні для "захисту інтересів Росії".

Дія закону залишається до кінця незрозумілою, але в цьому і полягає порядок виконання російських приписів: невелика група людей при владі послуговується протиправними нормами, щоб створити на підконтрольних територіях велику колонію суворого режиму, простір страху та несвободи.

Російських сиріт змушують чекати, доки в родини насильницьки передають депортованих українських дітей. Багатодітним татам спочатку обіцяють звільнення від мобілізації, а далі – відправляють на так звану "спецоперацію". Путін говорить, що солдатів достатньо, а далі – оголошує розширення сил нападу й закриває кордони.

"А я вам сейчас покажу откуда…"

Замість того, щоб захищати права живих росіян, в Москві надають перевагу "перегляду" історичних подій щодо мертвих. Буцімто, "Росія довго мовчала, терпіла, не хотіла псувати відносити з Заходом, але...".

А далі за методичкою Владіміра Владіміровича: "У 1815 році на Росію напав не Наполеон, а вся Європа, нацисти разом з європейцями вчинили геноцид радянських громадян (про те, що окремі вищестоящі російські громадяни попередньо вчинили Голодомор, який є геноцидом проти українського народу, Путін говорити відмовляється), якби Росія не почала новий виток агресії на Донбасі, його б розпочали українці, які вже готували гостру, гарячу фазу".

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Люди, які не прагнуть змін

Чи можна вважати жертвами режиму тих, хто цей режим підтримує? Ні. Росіяни разом із диктатором розділяють відповідальність за агресію проти України та геноцид проти української нації.

Це означає, що саме завдяки російським громадянам будуть сплачені репарації для відбудови України та справедливі компенсації для жертв міжнародних злочинів. Росіяни є, ймовірно, одним з небагатьох сучасних народів, який добровільно погодився на повернення рабства в обмін на ілюзію величі держави.

Провал демократії в Росії, що є однією з передумов для агресії проти України, є прикладом того, як відсутність поваги до прав власних громадян призводить до вчинення звірств проти громадян інших держав.