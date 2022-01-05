Через протести у Казахстані авіарейс з Києва у Алмати відклали

На третій день протистоянь у Казахстані почались загострення сутичок. Відтак через ситуацію, яка склалася, країни скасовують авіарейси до Алмати.

Як випливає з інформації на табло аеропорту "Бориспіль" із Києва рейс у Алмати відклали. Літак має вилетіти о 21.40, але реєстрація не почалась досі.

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Літак може вилетіти 6 січня

Рейс української авіакомпанії МАУ попередньо перенесли на 12.45. Тобто це може означати, що ймовірно літак вилетить 6 січня.



Рейс із Києва в Алмати відклали / Скриншот із табло аеропорту

Аеропорт в Алмати захопили

Протестувальники, згідно із повідомленням аеропорту, захопили будівлю, розгромили внутрішній термінал і Duty Free.

Один із співробітників летовища розповів "Інтерфакс-Казахстан", що пасажирів встигли вивести через склад тимчасового зберігання. Співробітників також встигли вивести.

За його словами, один літак приземлився вже після того, як аеропорт захопили і пасажирів цього рейсу працівники аеропорту виводили у темряві.

Ситуація в Казахстані: останні новини

У Казахстані 5 січня загострилися протести, які тривають третій день. Причиною стало зростання цін на газ. Влада погодилась знизити тарифи. Згодом мітингувальники заявили, що вимагають відставки уряду та висунули низку інших вимог.

Через це влада вирішила ввести режим надзвичайного стану на усій території країни. Мітингувальники захоплюють адмінбудівлі, є перші жертви і сутички з силовиками. У країні відключили інтернет, погано працює мобільний зв'язок.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку голову Радбезу та багаторічного керівника країни Нурсултана Назарбаєва. Слідом за цим мітингувальники вирішили повалити пам'ятник, який звели на його честь.

На тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а той з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в країні.

Генеральне консульство США у Казахстані припинило приймати відвідувачів. Держдеп звернувся до всіх американців, які перебувають на території охопленої протестами країни.

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