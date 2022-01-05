Через протести у Казахстані авіарейс з Києва у Алмати відклали
Джерело:Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
На третій день протистоянь у Казахстані почались загострення сутичок. Відтак через ситуацію, яка склалася, країни скасовують авіарейси до Алмати.
Як випливає з інформації на табло аеропорту "Бориспіль" із Києва рейс у Алмати відклали. Літак має вилетіти о 21.40, але реєстрація не почалась досі.
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Літак може вилетіти 6 січня
Рейс української авіакомпанії МАУ попередньо перенесли на 12.45. Тобто це може означати, що ймовірно літак вилетить 6 січня.
Рейс із Києва в Алмати відклали / Скриншот із табло аеропорту
Аеропорт в Алмати захопили
Протестувальники, згідно із повідомленням аеропорту, захопили будівлю, розгромили внутрішній термінал і Duty Free.
Один із співробітників летовища розповів "Інтерфакс-Казахстан", що пасажирів встигли вивести через склад тимчасового зберігання. Співробітників також встигли вивести.
За його словами, один літак приземлився вже після того, як аеропорт захопили і пасажирів цього рейсу працівники аеропорту виводили у темряві.
Ситуація в Казахстані: останні новини
- У Казахстані 5 січня загострилися протести, які тривають третій день. Причиною стало зростання цін на газ. Влада погодилась знизити тарифи. Згодом мітингувальники заявили, що вимагають відставки уряду та висунули низку інших вимог.
- Через це влада вирішила ввести режим надзвичайного стану на усій території країни. Мітингувальники захоплюють адмінбудівлі, є перші жертви і сутички з силовиками. У країні відключили інтернет, погано працює мобільний зв'язок.
- Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку голову Радбезу та багаторічного керівника країни Нурсултана Назарбаєва. Слідом за цим мітингувальники вирішили повалити пам'ятник, який звели на його честь.
- На тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а той з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в країні.
- Генеральне консульство США у Казахстані припинило приймати відвідувачів. Держдеп звернувся до всіх американців, які перебувають на території охопленої протестами країни.
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