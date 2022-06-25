Через пункт "Ягодин" пропускатимуть лише вантажівки та рейсові автобуси

Україна робить усе для того, щоб на кордоні не утворювалися черги. Це потрібно для зручності повернення наших громадян додому та ефективного постачання волонтерської допомоги й товарів для бізнесу.

Ефективне функціонування кордонів – надзвичайно важливий фактор в умовах війни. Україна робить усе можливе, щоб у цьому напрямку не виникало жодних проблем, а пріоритети були розставлені правильно.

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Зміни на пункті пропуску "Ягодин"

Як повідомили прикордонники, з понеділка, 27 червня, через пункт пропуску "Ягодин" зможуть проїжджати лише вантажівки та рейсові автобуси.

Легковим автомобілям та вантажівкам вагою до 7,5 тонн потрібно буде їхати через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Запровадити такі зміни було вирішено для того, щоб зменшити черги на кордоні.

Також повідомляється, що для руху порожніх вантажівок виділена окрема смуга, а бензовози будуть оформлятися поза чергою.

Війна Росії проти України: останні новини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що у місті вкрай ускладнилася ситуація з їжею, також вкрай важка ситуація із питною водою. Попри це росіяни не роблять абсолютно жодних кроків для того, щоб виправити ситуацію, а навпаки, скорочують перелік тих, хто може отримати їжу. Також ворог почав будівництво фортифікаційних споруд та готується до контрнаступу ЗСУ.

Російська пропаганда почала менше залучати до роботи військових кореспондентів із передової. Це свідчить про те, що у брехню росіян про "перемоги" у війні проти України не вірить навіть їхнє недалеке населення. Також "професіонали" окупантів неодноразово видавали ЗСУ свої позиції, завдяки чому нашій артилерії вдавалося ефективно "накривати ворога".

Російські окупанти жорстоко побили 70-річну волонтерку у Херсоні. Вони вирішили напасти на неї після того, як жінка відмовилася здати український паспорт. Постраждалою виявилася журналістка Тетяна Антонюк, яка вирішила спрямувати свої сили на волонтерство. Їй дивом вдалося врятуватися, лікарі у Львові діагностували в неї перелом хребта та інші травми. Вже місяць відважна жінка перебуває під пильною увагою лікарів.

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