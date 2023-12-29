Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок

Росія розпочала масований обстріл мирних міст України. Зокрема, під прицілом – Дніпро. Стало відомо про пошкодження пологового будинку.

Власне, під ранок 29 грудня, окупанти випустили чергову серію ракет по Дніпру, і одна з цілей спричинила пошкодження пологового будинку. Про це повідомили журналісти, зазначивши, що в медичному закладі – вибиті вікна.

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Згодом на сторінці медзакладу в інстаграмі повідомили, що поранених чи загиблих – немає.

Обстріл України: ситуація в Дніпрі

Зазначимо, що станом на 09:00 в місті пролунало декілька серій вибухів. Зокрема, внаслідок атаки спалахнув торговий центр – на місце виїхали рятувальники та медики.

Згодом міський голова Борис Філатов проінформував про загиблих й поранених – їхню кількість уточнюють.

З поміж іншого, у Дніпрі є проблеми з транспортом. Призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11. Крім того, призупинений рух маршрутки №156.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що вранці Росія встигла випустити все наявне в неї озброєння по Україні, окрім ракет типу "Калібр".

Окупанти використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БпЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505,

– сказав він.

Водночас речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк констатувала, що загроза застосування ворогом "Калібрів" доволі висока. На чергуванні в Чорному морі перебувають відповідні кораблі зі загальним залпом ракет у 16 одиниць.