Через росіян Європа може втратити третину газу, який йде транзитом через Україну
Джерело:твітер Юрія Вітренка
Постачання російського газу досі є болючим питанням для Європи. Втім, росіяни не турбуються з цього приводу та зривають роботу станцій на окупованих територіях, перешкоджаючи експорту газу.
Обсяги постачання російського газу до Європи через Україну можуть скоротитися вже найближчим часом. Причина – дії росіян, які намагаються захопити Україну.
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Обсяги впадуть на третину
Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, може бути втрачена третина обсягу того газу, який Росія експортує у Європу через Україну.
Це станеться, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях,
– повідомив він.
Зазначимо, що Європа працює над тим, щоб запровадити ембарго на російські енергоносії.
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