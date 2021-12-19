Через російське агресивне військове нарощування: делегація Конгресу США відвідала Київ

19 грудня 2021 , 19:48
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Джерело:

фейсбук посольства США в Києві

Делегація Конгресу США відвідаа Київ. Зокрема вона обговорила з українською стороною російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї.

Делегація з Штатів приїхала через агресивні дії зі сторони Росії. Про це повідомили на сайті посольства США у Києві.

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