Через загрози з Росії авіакомпаніям з Канади радять бути обережними при польотах над Україною

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В уряді Канади порекомендували місцевим авіакомпаніям бути особливо обережними під час польотів над Україною. Причиною цього рішення стали дії Росії, яка стягує свої війська до кордонів нашої держави.

Джерело:

Міністерство транспорту Канади

Авіаоператорам та власникам літаків порадили дотримуватися заходів обережності у повітряному просторі Києва, Одеси та Львова. Водночас закликали не здійснювати посадки у Дніпрі та Сімферополі.

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Потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками та непорозумінням,
– додали у міністерстві.

Зверніть увагу! Європейські країни ретельно стежать за діями Росії та ситуацією на Донбасі. Масштабна ескалація конфлікту призведе до відповідних наслідків для держави-окупанта.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • Протягом минулої доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 21 раз порушили режим тиші на Донбасі.
  • Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.
  • З початку поточної доби, 3 квітня, бойовики 1 раз атакували позиції ООС.


Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу