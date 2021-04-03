Через загрози з Росії авіакомпаніям з Канади радять бути обережними при польотах над Україною

В уряді Канади порекомендували місцевим авіакомпаніям бути особливо обережними під час польотів над Україною. Причиною цього рішення стали дії Росії, яка стягує свої війська до кордонів нашої держави.

Авіаоператорам та власникам літаків порадили дотримуватися заходів обережності у повітряному просторі Києва, Одеси та Львова. Водночас закликали не здійснювати посадки у Дніпрі та Сімферополі.

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Потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками та непорозумінням,

– додали у міністерстві.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 21 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.

З початку поточної доби, 3 квітня, бойовики 1 раз атакували позиції ООС.

Європейські країни ретельно стежать за діями Росії та ситуацією на Донбасі. Масштабна ескалація конфлікту призведе до відповідних наслідків для держави-окупанта.



Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу