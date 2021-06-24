"Мій дід, різав горлянки фашистам": Киві вручили підозру через радянську шапку-вушанку

У спортзал, де тренується нардеп Ілля Кива, навідались представники Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора. Все через шапку із рядянською символікою, яку політик публічно одягав.

До речі, коли прийшли правоохоронці, Кива знову одягнув шапку. Політик розповів, що все почалось, коли він разом зі своїм тренером з боксу записав відео про подвиги радянської армії.

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Підозра чекає і на тренера

Так, Кива у січні показав себе в тренажерному залі в солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР. Крім того, політик нецензурно висловився, пославши всіх на х** через деккомунізацію.

Тепер нардепа чекають 30 червня в Генпрокуратурі для допиту. Кива уточнив, що підозру хочуть вручити і його тренеру з боксу.

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Кива опублікував фото у шапці та додав напис.

Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!

– написав скандальний політик.

Ймовірно, парламентар мав на увазі події Другої світової війни. Таким чином Кива відреагував на затримання у Львові 19-річного юнака з Києва. Він теж надягнув шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.

У 2015 році в україні ухвалили закон про декомунізацію. Документ засудив комуністичний та нацистський режими та заборонив використання їхньої символіки та пропаганди. Тож Українське законодавство забороняє використання гербі та прапорів СРСР, УРСР, серпа і молота, символіку комуністичної партії тощо.