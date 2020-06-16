Через "Шегині" на кордоні з Польщею відновили рух автотранспорту
На українсько-польському кордоні поблизу через пункт пропуску "Шегині" відновили рух автотранспорту. Сталося це уночі проти 16 червня. Пункт пропуску "Шегині" розміщується на Львівщині.
Відновлення автомобільного руху на українсько-польському кордоні: що відомо
Таке стало можливим завдяки тому, що польська сторона відновила рух автотранспорту через свій пункт пропуску "Медика". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на Прикордонну варту Республіки Польща.
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"Опісля Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського – "Медика", – додають українські прикордонники.
Зауважимо, що Кабмін ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в "Шегинях" ще 20 травня.
Зараз на кордоні з Польщею працюють 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення:
- "Краківець – Корчова",
- "Рава-Руська – Хребенне",
- "Ягодин – Дорохуськ",
- "Шегині-Медика".
Пішки перейти кордон можна лише у пункті пропуску "Шегині – Медика".
Що перебувало цим подіям
- З початку червня, коли Україна та Польща почали послаблювати карантин, кількість охочих пройти кордон у пункті пропуску "Шегині – Медика" суттєво зросла.
- Крім того, тут почали утворюватися величезні черги.
- Українські прикордонники це пояснюють тим, що їхні польські колеги здійснюють тривалі контрольні та санітарні перевірки у межах карантинних заходів.
- З українського боку черг немає, оскільки немає карантинних обмежень для громадян, які прямують за кордон.
- Українські прикордонники встигають оформлювати приблизно 70 людей за годину та понад 3 тисячі за добу.
- Водночас Держприкордонслужба України ініціює та забезпечує заходи для розширення можливостей та покращення умов перетинання кордону з Польщею.
- Увечері 14 червня черга на українсько-польському кордоні "Шегині" зменшилась.
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