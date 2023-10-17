Після землетрусу в Туреччині "страждає" і флот Росії в Чорному морі: у ЗСУ розповіли деталі

Росія вимушено завела в пункти базування надводні ракетоносії у Чорному морі. Російським окупантам, які тероризують Україну, перешкоджають не тільки українські військові, але й стихія.

Наразі Чорне море потужно штормить, що грає на руку Україні. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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У Чорному морі один російський ракетоносій

За її словами, шторми в Чорному морі стали більш потужними після тектонічних процесів, які призвели до потужного землетрусу, зокрема в Туреччині.

Очевидно, що тектонічні процеси відбиваються і далі на цьому,

– сказала Гуменюк і додала, що 4 – 5 балів – це дуже велике хвилювання моря.

Через шторм, як пояснила спікерка, надводні ракетоносії Росії були заведені у пункти базування.

Гуменюк розповіла, що зараз на бойовому чергуванні ворога перебуває тільки підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Яка небезпека від підводного ракетоносія

Спікерка нагадала, що підводні ракетоносії становлять підвищену небезпеку. Річ у тім, що виявлення пусків саме з підводного човна для систем ППО може бути ускладненим.

Гуменюк заявила, що коли громадян попереджають про загрозу пусків з підводного човна, то для переходу в укриття є декілька хвилин.

Речниця повідомила, що наразі корабельне угруповання Росії продовжує перебувати в тому самому районі, де йому поки що здається безпечно. Це від східного узбережжя окупованого Криму до Новоросійська.

Всього у морі, за словами Гуменюк, перебуває 9 ворожих кораблів. Однак вона зазначила, що деякі кораблі ворога будуть ще заведені у пункти базування через шторм.

Один корабель окупантів висвітлює надводну обстановку в Азовському морі.