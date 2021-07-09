Через ситуацію на кордоні з Білоруссю президент Литви скликає Раду нацбезпеки
9 липня 2021 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:LRT
Гітанас Наусєда оголосив про проведення 12 липня спеціального засідання Ради нацбезпеки. Причина – критична ситуація на кордоні з Білоруссю.
Йдеться про величезну кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо активно – впродовж останнього тижня.
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Рада з нацбезпеки Литви збереться на засідання
На засіданні Ради з національної безпеки планують обговорити стратегію для вирішення проблеми з мігрантами на спільному з Білоруссю кордоні.
Крім того, Литва вже почала встановлювати на кордоні огорожу з дроту. Нею планують покрити ділянку у 30 кілометрів.
Ситуація з мігрантами на кордоні Литви: що відомо
- 2 липня у зв'язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації нацмасштабу.
- Прем'єр-міністерка заявила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.
- В уряді Литви таку ситуацію вважають організованою акцією режиму Олександра Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти білоруської опозиції.
- Раніше агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони кордонів з Білоруссю. Також невелику допомогу надала й Естонія.