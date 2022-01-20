Через "ситуацію, що склалася": ізраїльтян в Україні закликали відправити особисті дані в МЗС
20 січня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:Уряд Ізраїлю
Ізраїльтян, що проживають в Україні, просять заповнити спеціальну анкету на урядовому сайті. Таким чином, влада Ізраїлю хоче отримати дані щодо членів усіх сімей – на випадок кризової ситуації.
У міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали заповнити анкету на кожного члена сім'ї окремо. Прохання стосується також неповнолітніх дітей.
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Які дані просять вказати в анкеті
Анкета опублікована трьома мовами – на івриті, українською та російською. У переліку – 12 пунктів. Зокрема:
- Прізвище та ім'я.
- ID дані.
- Країна та населений пункт проживання.
- Номери телефонів та електронну адресу.
- Дані контактної особи в Ізраїлі.
Ці дані збережуть у МЗС. У разі необхідності консульський відділ зможе екстрено зв'язатись з ізраїльтянами, які перебувають в Україні.
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