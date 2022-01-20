Через "ситуацію, що склалася": ізраїльтян в Україні закликали відправити особисті дані в МЗС

Ізраїльтян, що проживають в Україні, просять заповнити спеціальну анкету на урядовому сайті. Таким чином, влада Ізраїлю хоче отримати дані щодо членів усіх сімей – на випадок кризової ситуації.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали заповнити анкету на кожного члена сім'ї окремо. Прохання стосується також неповнолітніх дітей.

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Які дані просять вказати в анкеті

Анкета опублікована трьома мовами – на івриті, українською та російською. У переліку – 12 пунктів. Зокрема:

Прізвище та ім'я.

ID дані.

Країна та населений пункт проживання.

Номери телефонів та електронну адресу.

Дані контактної особи в Ізраїлі.

Ці дані збережуть у МЗС. У разі необхідності консульський відділ зможе екстрено зв'язатись з ізраїльтянами, які перебувають в Україні.

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21 січня цю тему та так звані "гарантії безпеки" обговорять на перемовинах у Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров.

За словами Блінкена, результат зустрічі покаже, чи Росія налаштована на мирне врегулювання ситуації з Україною.

Адміністрація Байдена заявила, що оцінюватиме, як повноцінне вторгнення, перетин російськими військовими кордону України.

Тим часом, країни Балтії повідомили, що на тлі потенційного вторгнення, готові надати Україні нову летальну зброю.

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