Через ситуацію з Україною: Фінляндія підвищила рівень боєготовності

Фінляндія підвищила рівень боєготовності своїх військових. До такого кроку вдалися, зокрема, через загрозу вторгнення Росії в Україну.

У Фінляндії відреагували на можливе вторгнення Москви в Україну. Там внесли зміни у режим готовності армії.

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Фінляндія підвищила рівень боєготовності

Рівень безпеки Збройних сил був підвищений до BRAVO (B). Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та людей, які діють в зоні дії Сил оборони,

– йдеться в повідомленні.

Полковник Торсті Астрен пояснив, що це передбачає посилення охорони та нагляду. Військові також повинні звертати особливу увагу на те, що відбувається навколо.

У Фінляндії наголосили, що Росія зосередила на кордоні з Україною війська, і загроза конфлікту виглядає ймовірнішою, ніж раніше. "Водночас на прилеглих територіях ситуація стабільна, і на країну не спрямовано військову загрозу", – додав Астрен.

До слова, Сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з літерними кодами A – D. У цій системі A – це базовий рівень, а D – вищий рівень.

У Фінляндії не надаватимуть допомогу Україні: що відомо

Глава Міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто раніше заявив, що його країна не планує надавати військову допомогу Україні на тлі можливої агресії Росії. Мовляв, вона не є великим експортером зброї.

Водночас міністр зазначив, що Фінляндія надає фінансову підтримку Україні, починаючи з 2014 року. Наразі уряд розглядає питання про те, яку допомогу можна виділити у цій ситуації.

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