Через спалах коронавірусу Рада змінила план роботи: працюватимуть у комітетах

Український парламент змінив календарний план роботи на найближчий час – через велику кількість хворих на коронавірус нардепів. До 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.

Таким чином нардепи скасували частину засідань на пленарному тижні з 1 по 4 лютого. Відповідне рішення ухвалили 27 січня 233 голосами.

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1 лютого відкриють сесію

Згідно з оновленим планом, 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії та у цей самий день проведуть пленарне засідання. Час з 2 до 4 лютого, а також з 7 до 11 лютого політики працюватимуть у комітетах.

Оновлений календарний план / Зображення з телеграму Верховної Ради

У фракції "Слуги народу" – понад 20 хворих депутатів

Сьома сесія стартує 1 лютого і буде закрита 22 липня. І її рамках 10 тижнів виділили на пленарні засідання, 10 – для роботи в комітетах, 5 – для роботи з виборцями. 6 вересня 2022 року стартує восьма сесія.

За словами речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, наразі у фракції є 23 хворих на коронавірус нардепи. Лише вранці 27 січня шестеро отримали позитивний тест на COVID-19.

Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії,

– додала Палійчук.

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Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Україні:

Станом на 27 січня в Україні коронавірус діагностували у 3 946 202 осіб, померли від недуги 99 738 хворих.

За останню добу COVID-19 підтвердили у 32 393 людей, померли – 154.

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