Через спалах коронавірусу Рада змінила план роботи: працюватимуть у комітетах
Джерело:24 канал
Український парламент змінив календарний план роботи на найближчий час – через велику кількість хворих на коронавірус нардепів. До 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.
Таким чином нардепи скасували частину засідань на пленарному тижні з 1 по 4 лютого. Відповідне рішення ухвалили 27 січня 233 голосами.
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1 лютого відкриють сесію
Згідно з оновленим планом, 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії та у цей самий день проведуть пленарне засідання. Час з 2 до 4 лютого, а також з 7 до 11 лютого політики працюватимуть у комітетах.
У фракції "Слуги народу" – понад 20 хворих депутатів
За словами речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, наразі у фракції є 23 хворих на коронавірус нардепи. Лише вранці 27 січня шестеро отримали позитивний тест на COVID-19.
Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії,
– додала Палійчук.
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Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Україні:
- Станом на 27 січня в Україні коронавірус діагностували у 3 946 202 осіб, померли від недуги 99 738 хворих.
- За останню добу COVID-19 підтвердили у 32 393 людей, померли – 154.
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