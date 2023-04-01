Через стан здоров'я Паші "Мерседеса" засідання суду перенесли: коли продовжать обирати запобіжку

Паші "Мерседесу" не змогли обрати запобіжний захід 1 квітня. Засідання суду довелося перенести через стан здоров'я підозрюваного.

Раніше ЗМІ повідомили, що прокуратура просить для Паші "Мерседеса" цілодобовий домашній арешт. Засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для одіозного митрополита, стартувало 1 квітня.

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Водночас його довелося перенести через стан здоров'я Паші "Мерседеса". Засідання продовжать о 09:00 3 квітня.

Деталей про самопочуття Паші "Мерседеса" наразі не повідомляють.

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