Через стан здоров'я Паші "Мерседеса" засідання суду перенесли: коли продовжать обирати запобіжку
1 квітня 2023, 16:08Читать новость на русском
Джерело:УНН
Паші "Мерседесу" не змогли обрати запобіжний захід 1 квітня. Засідання суду довелося перенести через стан здоров'я підозрюваного.
Раніше ЗМІ повідомили, що прокуратура просить для Паші "Мерседеса" цілодобовий домашній арешт. Засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для одіозного митрополита, стартувало 1 квітня.
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Водночас його довелося перенести через стан здоров'я Паші "Мерседеса". Засідання продовжать о 09:00 3 квітня.
Деталей про самопочуття Паші "Мерседеса" наразі не повідомляють.
Паші "Мерседесу" оголосили підозру
- Ранок 1 квітня для одіозного митрополита Павла почався не з кави. До нього з обшуками завітали працівники СБУ. Опубліковані фото з місця обшуку свідчать, що у помешканні Паші "Мерседеса" знайшли портрети з бурштину, коштовності та золото.
- Окрім того, 1 квітня Паші "Мерседесу" оголосили про підозру. У СБУ заявили, що мають обґрунтовані докази проти одіозного митрополита. Зокрема, він транслював наративи російської пропаганди. Зокрема, заявляв, що "колись казали, що буде війна США та Росії до останнього українця, ще небагато осталось". Не обійшлося й без інших безглуздих та цинічних заяв.