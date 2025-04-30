Без овочів, книг і нового одягу: що вже дуже скоро чекає на американців

У відомій сцені з популярного американського телесеріалу "Спадкоємці" проникливий патріарх сімейної медіаімперії був розлючений, дізнавшись, що ніхто з його дітей не знає, скільки коштує молоко. Він розуміє, що такий розрив між тими, хто приймає рішення, і звичайними людьми є рецептом невдалого лідерства. Тепер та сама напруженість розгортається не на екранах, а в Білому домі.

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Трамп дбає лише про мільйонерів

Президент США Дональд Трамп запровадив найвищі та наймасштабніші тарифи в сучасній історії. Нібито у відповідь на національну "надзвичайну ситуацію", ці податки на імпорт мають на меті підвищити ціни на іноземні товари, доки вітчизняне виробництво не стане конкурентоспроможним, – попри значно вищі витрати на робочу силу в США.

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Хоча багато хто погоджується з тим, що США повинні зберегти потужності для виробництва певних стратегічно важливих товарів, такі широкі тарифи, ймовірно, значно підвищать споживчі ціни. Наразі багато імпортерів та роздрібних торговців можуть уникати підвищення цін у надії, що тарифи скасують. Але якщо вони залишаться в силі, це зміниться.

Білий дім, здається, не турбує ця перспектива. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, "доступ до дешевих товарів не є суттю американської мрії". Або, як сказав сам Трамп: "Ну, можливо, у дітей буде дві ляльки замість 30, знаєте? І, можливо, дві ляльки коштуватимуть на пару доларів більше, ніж зазвичай".

Ці зневажливі зауваження щодо наслідків для американських споживачів різко контрастують з уважною реакцією адміністрації на фінансові ринки минулого місяця. Коли ринок облігацій похитнувся, а магнати з Волл-стріт скаржилися, Трамп дав більшості країн відстрочку щодо найвищих тарифів.

Трамп та його радники одночасно применшують і перекручують реальні економічні труднощі, які можуть спричинити високі тарифи. Більшість американців вже ледве зводять кінці з кінцями. Дохід до оподаткування, необхідний для середньостатистичної сім'ї з двох дорослих та двох дітей для покриття основних потреб (житло, догляд за дітьми, харчування, транспорт, витрати на освіту, одяг, засоби особистої гігієни), становив 106 903 долари у 2024 році. Однак:

близько 60% домогосподарств заробляють менше як 100 000 доларів на рік,

50% – менше як 86 000 доларів,

а близько 14% – менше ніж 25 000 доларів.

Навіть, якщо один з батьків звільниться з роботи, щоб заощадити на догляді за дітьми, єдиному годувальнику треба буде заробляти 85 074 долари.

До речі, до "базових потреб" не належать харчування поза домом, дозвілля, відпустки, заощадження, пенсія та інші довгострокові фінансові інвестиції. Це "розкіш", яка потребує ще більше грошей.

Не дивно, що значна частина товарів першої потреби імпортується.

Близько 59% свіжих фруктів та овочів, що споживають у США (зокрема 90% бананів та 70% помідорів), імпортуються, як і 25% апельсинового соку.

Дітям регулярно потрібен новий одяг та взуття, понад 95% яких імпортуються.

Те саме стосується шкільного приладдя: дві третини всіх олівців, що продаються в США, імпортуються, як і багато книг та папір, який використовується для друку книг усередині країни.

Особисті речі для дорослих також подорожчають. Наприклад, майже всі леза для гоління у США імпортуються.

Заможному Трампу не зрозуміти звичайних американців

Підвищення цін через тарифи ускладнить життя американських сімей незліченними способами, які виходять за рамки "ляльок". Американські діти їстимуть менше свіжої їжі, носитимуть менше нового одягу та матимуть менше книжок, ручок та паперу, щоб навчатися читати і писати.

Звичайно, відсутність емпатії з боку адміністрації Трампа не дивує. Жоден з провідних економічних політиків Америки не замислювався про ціну на їжу, книги, одяг чи молоко протягом тривалого часу. Сам Трамп успадкував 413 мільйонів доларів, а його головні економічні радники є надзвичайно заможними фінансистами. За повідомленнями, статки Бессента оцінюються в понад 521 мільйон доларів, а міністра торгівлі Говарда Лутніка – у понад 2 мільярди доларів.

Навіть коли адміністрація визнає проблеми, спричинені тарифами, це відображає погляди промисловості, а не споживачів. Трамп виключив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, оскільки керівники великих технологічних компаній висловили заперечення.

Однак він мало згадав про американські домогосподарства, які покладаються на доступні імпортні ноутбуки та планшети для роботи та навчання. Якщо на ці товари будуть введені тарифи, ключові технології стануть недоступними для багатьох американців.

Усе це не означає, що успішні бізнесмени не повинні працювати в уряді. Є багато переваг у тому, щоб мати політиків з реальним досвідом, які знають внутрішні механізми фінансових ринків. Але це не має бути на шкоду простим людям. Американцям потрібні лідери, які знають, скільки коштують предмети першої потреби, і розуміють, що означають вищі ціни для їхнього повсякденного життя. Ведучи переговори з торгівельними партнерами, Трамп та його команда повинні пам'ятати про цих американців.