Через тиждень Путін буде змушений визнати, що російський народ гине в Україні, – МВС

Російські військові йдуть на вірну смерть, здійснюючи збройну агресію проти України. У МВС Україні запевнили, що кровавий диктатор Путін вже скоро визнає, що росіяни гинуть на нашій території.

Народ починає біднішати

Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко. Він заявив, що ключове завдання українців – деморалізація росіян.

До теми Головне завдання – зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною, – МВС

Денисенко звернув увагу на зміну риторики Кремля. Зокрема, ще 7 днів тому, коли Росія розв'язала криваву війну, "бравий Путін вальяжно сидів і розповідав всім нам, що він тут за один день захопить Україну".

Радник міністра зазначив, що 2-го березня Путін визнав, що Росія зазнає втрат, хоча й значно применшив їх кількість.

Вчора він був змушений сказати про те, що в нього вже 500 смертей. Він забув просто один нулик додати. Через тиждень він уже буде змушений визнавати не 5, а 10 тисяч смертей. Він буде змушений визнати про те, що тут застрягає, а його народ – гине. А там – в Росії народ починає біднішати через економічні санкції,

– резюмував Денисенко.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень війни Росія втратила вже близько 9 тисяч військових!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!