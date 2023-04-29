Окупанти на Мар'їнському напрямку масово відмовляються воювати: у чому причина

Протягом доби наші воїни відбили численні атаки ворога на Сході. Гарячим напрямком залишається Мар'їнський, однак там багато загарбників відмовляються воювати.

Про це, зокрема, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу 29 квітня. Стверджують, що в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

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Чого бояться окупанти

Відповідь проста – загинути. У Генштабі кажуть, що основними причинами масової відмови є:

великі втрати в живій силі,

несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами,

відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту,

примус військовослужбовців до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Попри це, окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні українські міста та села. Протягом доби на Мар'їнському напрямку ворог обстріляв Красногорівку, Мар'їнку, Побєду, Парасковіївку та Новомихайлівку.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наша авіація за добу на Сході завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА "Шахід", один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Варто нагадати, що кількість загиблих окупантів на війні в Україні перевалила позначку 190 тисяч. Лише за добу наші захисники ліквідували 580 російських вояк.

Крім того, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила чимало техніки, зокрема: