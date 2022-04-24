Через війну Благодатний вогонь вперше не доправляли в Україну літаком
Благодатний вогонь на територію Україну не доправляли літаком. Через війну так сталось вперше.
Однак його вдалось транспортувати автомобілем. Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.
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"В цьому році (2022 – 24 канал) вперше Благодатний вогонь не прилетів до нашої країни літаком", – наголосив Білошицький.
Патрульна поліція доставляє Благодатний вогонь Україною
За його словами, вогонь передали транспортом від кордону. Патрульна поліція забезпечує його доставлення в усі куточки України.
"Всі міста буквально через кілька годин отримають вогонь, який запалять в усіх куточках нашої держави", – зауважив Білошицький.
Нагадаємо, що напередодні Великодня, 23 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія відбулася у Храмі Воскресіння Христового.
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