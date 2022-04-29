Через війну: цього року Шольц може піти у відставку, а Меркель повернутися до влади

29 квітня 2022 , 13:17
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Політологи припускають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вже у 2022 році може піти у відставку.

Натомість його попередниця Ангела Меркель та її партія може повернутись до влади. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. 

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За його словами, це все через війну Росії проти України. 

Шольц цього року взагалі може піти у відставку. І після того, коли Меркель мала найдовший термін при владі, то Шольц матиме найкоротший,
– вважає політолог. 

Він наголосив, що у політичних колах щодо цього вже тривають певні обговорення. Про це також заявляють й іноземні політичні експерти. 

Політика Німеччини щодо війни Росії проти України

  • Відзначимо, що Німеччина зараз наче пройшла повну реінкарнацію у ставленні до Росії: 26 квітня, вона погодилась надати Україні важке озброєння.
  • А вже 29 квітня також стало відомо, що ФРН підтримала де-SWIFT "Сбербанку" та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.
Автор: Аліна Оліховська