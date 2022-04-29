Через війну: цього року Шольц може піти у відставку, а Меркель повернутися до влади
29 квітня 2022 , 13:17Читать новость на русском
Політологи припускають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вже у 2022 році може піти у відставку.
Натомість його попередниця Ангела Меркель та її партія може повернутись до влади. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
Увага Немає жодного виправдання, – Меркель про війну Росії проти України
За його словами, це все через війну Росії проти України.
Шольц цього року взагалі може піти у відставку. І після того, коли Меркель мала найдовший термін при владі, то Шольц матиме найкоротший,
– вважає політолог.
Він наголосив, що у політичних колах щодо цього вже тривають певні обговорення. Про це також заявляють й іноземні політичні експерти.
Політика Німеччини щодо війни Росії проти України
- Відзначимо, що Німеччина зараз наче пройшла повну реінкарнацію у ставленні до Росії: 26 квітня, вона погодилась надати Україні важке озброєння.
- А вже 29 квітня також стало відомо, що ФРН підтримала де-SWIFT "Сбербанку" та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.