Через військовий переворот у М'янмі вбили працівників благодійної організації
Джерело:The Guardian
Організація "Врятуйте дітей" заявила, що двоє їхніх співробітників загинули внаслідок обстрілу військовими біля села Мо Со. Вони допомагали населенню рятуватись від переслідувань незаконної влади.
Організація "Врятуйте дітей" заявила, що співробітники пропали безвісти саме після обстрілу. Однак 28 грудня виявилось, що під час нього вони й загинули.
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"Військові змусили людей покинути машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", – мовиться в заяві товариства.
Вбили безпідставно
Виконавча директорка благодійної організації Інгер Ашінг вражена насильством щодо мирних жителів та її колег. Вона додала, що обоє співробітників віддано допомагали нужденному населенню М'янми.
У організації також повідомили, що їхні вбиті колеги були молодими батьками.Зверніть увагу! Через обстріли поблизу села Мо Со загинуло 35 людей, серед яких – жінки та діти. У цьому регіоні громадяни ховалися від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми.
Переворот у М'янмі: що відомо
- У М'янмі 1 лютого 2021 року стався переворот. Військові бойовики затримали представників влади. Цього ж дня оголосили про запровадження надзвичайного стану, який мав тривати протягом всього року.
- У зв'язку з цим почались протести, які бойовики жорстоко придушували. За різними даними, внаслідок перевороту вбили понад 550 – 860 протестувальників.
- Європейський союз та Сполучені Штати Америки ввели санкції проти країни. Завдяки цьому вони намагаються позбавити незаконний військовий уряд грошей.
- У серпні 2021 року стало відомо, що військова хунта знову продовжила надзвичайний стан. Його оголосили на наступні 2 роки.
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