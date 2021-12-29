Через військовий переворот у М'янмі вбили працівників благодійної організації

Організація "Врятуйте дітей" заявила, що двоє їхніх співробітників загинули внаслідок обстрілу військовими біля села Мо Со. Вони допомагали населенню рятуватись від переслідувань незаконної влади.

Організація "Врятуйте дітей" заявила, що співробітники пропали безвісти саме після обстрілу. Однак 28 грудня виявилось, що під час нього вони й загинули.

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"Військові змусили людей покинути машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", – мовиться в заяві товариства.

Вбили безпідставно

Виконавча директорка благодійної організації Інгер Ашінг вражена насильством щодо мирних жителів та її колег. Вона додала, що обоє співробітників віддано допомагали нужденному населенню М'янми.

У організації також повідомили, що їхні вбиті колеги були молодими батьками.

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Через обстріли поблизу села Мо Со загинуло 35 людей, серед яких – жінки та діти. У цьому регіоні громадяни ховалися від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми.