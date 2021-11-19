Через ворожі обстріли на Донбасі загинув український військовий
19 листопада 2021 , 12:15Читать новость на русском
Джерело:штаб ООС
Російські найманці 19 листопада вбили на Донбасі нашого захисника. Відомо, що воїн отримав поранення несумісні з життям.
Російські найманці вкотре порушили "тишу"
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Лише так вони змусили противника припинити стріляти.
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Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям,
– наголосили у штабі ООС.
Зауважимо, від початку доби 19 листопада бойовики 4 рази порушили "тишу" на Донбасі.
Де було гаряче:
- неподалік Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі. Вони застосовували артилерію калібру 122 міліметрів та міномети калібру 82 міліметри;
- біля Лопаскиного противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 міліметри;
- у районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", – наголосили військові.
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