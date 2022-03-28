Через знищення "Саратова" впевненість флоту Росії зазнала відчутного удару, – розвідка Британії

Україна знищила у Бердянську російський великий десантний корабель "Саратов". Це, ймовірно, знищить і впевненість флоту агресора в майбутніх спробах проводити операції.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

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Зазначається, що Росія підтримує віддалену блокаду українського узбережжя Чорного моря, фактично ізолюючи нашу державу від міжнародної торгівлі.

Російські ВМС також продовжують завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України.

Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, знищить і впевненість флоту Росії у майбутніх спробах проводити операції безпосередньо біля узбережжя України,

– вважають в оборонному відомстві.

У Генштабі ЗСУ 25 березня уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

Знищення "Саратова": дивіться відео