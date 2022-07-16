Через знищення складів окупанти на Луганщині почали працювати "з коліс", – Гайдай

Українським військовим вдалося завдати значного удару по спроможності росіян постійно обстрілювати позиції наших захисників.

Російські загарбники вважали, що їх склади з боєприпасами перебувають у безпеці, якщо вони на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту. Але тепер у наших захисників на озброєнні стоїть далекобійна артилерійська система M142 HIMARS з боєприпасами, які влучають у ціль на відстані 70 кілометрів. Тож за перші декілька днів її використання на окупованих територіях сталося чимало потужних вибухів на складах. Чи не найбільший – у Новій Каховці. Також вибухи лунали у Кадіївці, Луганську, Шахтарську та інших містах.

До теми У Пентагоні оцінили вплив HIMARS на хід війни в Україні

Українські військові не лише знищили самі склади окупантів та їх озброєння, але й порушили ланцюги поставок цього озброєння на передову. А це призвело до значного зменшення кількості обстрілів зі сторони росіян. Цю інформацію підтвердив і очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кількість обстрілів зменшилася з боку російської армії. Перед тим перевага була просто тотальна. До прикладу, на 186 пострілів росіян ми відповідали 12 – 14. Зараз ця ситуація змінюється якраз за допомогою західної зброї. Справа не в тому, що ми більше почали стріляти, ми почали влучати в далекі склади, які розміщено в глибокому тилу", – розповів Сергій Гайдай.

Знищення цих складів призвело до того, що росіяни більше не можуть зберігати це озброєння, відтак везуть те, що залишилося, одразу на передову.

"Перервана чітка і постійна логістика постачання на передову боєкомплекту для російської армії. Вони переходять до роботи "з коліс" – на автомобілях везуть боєкомплект на передову", – відзначив Сергій Гайдай.

Варто додати, що за допомогою HIMARS українські військові знищують не лише вороже озброєння, але й завдають удар по військовому керівництву. Є інформація, що під час ракетного удару загинули три заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Ще один перебуває у важкому стані.

Окрім того, в США вже підтвердили, що до восьми систем M142 HIMARS, які зараз перебувають на озброєнні в української армії, надійде ще чотири. Відтак їх загалом буде 12. Окрім того, наші захисники вже отримали РСЗВ M270. На відміну від M142 HIMARS, вона має два окремих пускових контейнери, кожен з яких може бути споряджений шістьма або однією ракетою.