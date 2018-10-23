Через фанатів російського ЦСКА у Римі ескалатор вийшов з ладу: десятки постраждалих (відео)

На одній зі станцій метро у Римі ескалатор вийшов з ладу. Він різко поїхав униз, і десятки людей, які перебували на ньому, падали на бетонну підлогу. Відтак внаслідок інциденту чимало постраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалих від двох до трьох десятків. При цьому деякі з них перебувають у важкому стані. Ймовірно одному з них доведеться ампутувати ногу.

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Зазначається, що більшість постраждалих – фанати російського клубу ЦСКА. Ввечері 23 жовтня їх клуб зіграє у Римі проти місцевої "Роми". Саме фанати могли стати причиною поломки ескалатора. Італійські ЗМІ повідомляють, що російські уболівальники стрибали на ескалаторі та співали пісень перед тим, як він вийшов з ладу.

Відео поломки ескалатора у Римі (оборежно, на відео присутня ненормативна лексика)