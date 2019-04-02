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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Через крадіжку у Миколаєві перерахують голоси виборців на одній із дільниць: подробиці

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      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      На одній із дільниць Миколаєва членам виборчої комісії доведеться перерахувати голоси виборців. Все тому що ці довірливі люди власноруч передали шахрайці пакет із протоколами підрахунку голосів.

      Невідома представилась їм членом окружної комісії та попросила надати протокол. Так, члени ДВК № 128, довго не роздумуючи, передали жінці пакет із протоколами, повідомляють у поліції.

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      Вона його розпакувала та витягла один протокол, наказала чекати та пішла. З місця події жінка поїхала на таксі. Тільки тоді члени дільничної комісії зрозуміли, що їх ошукали,
      – мовиться у повідомленні.

      Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу шахрайки. А ось бюлетені членам комісії доведеться ще раз перерахувати.

      У поліції вирішують питання про порушення кримінального провадження за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права".

      Зазначимо, що від ранку 31 березня поліція зареєструвала 2605 заяв про порушення виборчого законодавства. Серед найпоширеніших порушень: фотографування бюлетеня і незаконна агітація.

      Окрім того, правоохоронці відкрили 61 кримінальне провадження у день виборів.

      Що загрожує порушникам на виборах?За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Поліція Новини Миколаєва Кримінальні новини
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