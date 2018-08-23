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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Через прем’єр-міністра президент хоче тримати під своїм контролем податкову і митницю, – Трепак

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Між Порошенком і Гройсманом є розбіжності
Між Порошенком і Гройсманом є розбіжності / Фото з вільних мереж

Розбіжності між президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом ледь не призвели до силового протистояння між спецпідрозділами Служби безпеки та Державної фіскальної служби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

До слова, 24 канал повідомляв, що напередодні Мирослав Продан звинуватив працівників Генпрокуратури в "кришуванні" контрабанди на Одеській митниці, і запевнив, що вже написав відповідну заяву до НАБУ.

Згідно з його повідомленням, у межах спільної операції ГПУ і СБУ (Главк "К") був запланований "захід" слідчих та оперативників до центрального офісу ДФС у Києві для проведення слідчих дій щодо в.о. голови фіскальної служби Мирослава Продана.

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Тоді до центрального офісу ДФС було підтягнуто спецпідрозділ СБУ, який мав фізично забезпечити такий "захід". Але керівник ДФС виявився готовим до такого розвитку подій і вжив контрзаходів, виставивши для охорони спецпідрозділ очолюваного ним органу. Виник реальний ризик силового зіткнення у центрі столиці між співробітниками двох правоохоронних органів. Ситуацію вирівнювали на спільній зустрічі президента і прем`єр-міністра. У результаті перемовин було досягнуто "перемир’я",
– мовиться у дописі Трепака.

"Через прем’єр-міністра президент хоче тримати під своїм контролем податкову і митницю, які завжди розглядалися як годівниця і джерело витрат на виборчу кампанію. Ключова роль прем’єр-міністра у виборчій компанії зумовлюється й тим, що він за своїм статусом контролює фінанси держави, які влада може використовувати у передвиборних цілях", – відзначив екс-заступник голови СБУ.

Трепак висловив переконання, що існують підстави стверджувати про серйозний особистий конфлікт між двома вищими посадовими особами держави – президентом і прем'єром.

Усе, що відбувалося і відбувається (команди "відбій" ніхто не давав) з "наїздом" на людей з найближчого оточення прем’єр-міністра, спрямовано виключно на те, щоб схилити В.Гройсмана до підтримки П.Порошенка на майбутніх президентських виборах,
– запевнив екс-заступник голови СБУ.

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Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Гройсман Державна фіскальна служба Державна митна служба мито СБУ ГПУ Новини Києва
Джерело: 24 канал
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