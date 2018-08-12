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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ольга Бродська

Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці

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Життя собаче...
Життя собаче... / 20 хвилин - Вінниця

Якщо хтось робить добре – допоможіть. Не можете? Відійдіть в сторону і спостерігайте.

Вигадана історія, яка може бути правдою: син грався у дворі і приніс додому цуценя: "Мамо, давай його залишимо!". Мама зітхає і каже: "Давай." Або інша історія, моя: у під'їзді, в шахті ліфту, застрягло кошеня. Ми з чоловіком його витягли, і чоловік питає мене: "Ми його залишимо?" Я зітхаю, бо вже одна кішка вдома є, і кажу: "Так". Для чого я навела ці приклади? Бо знаю, що вас вони не здивують, оскільки безпритульних тварин у нас дуже багато.

За даними організації Аnimal Id Info, тільки у Києві за минулий рік нарахували 2,5 тисячі безпритульних котів та собак. А за даними досліджень, які провело видання Washington Post, Україна входить в десятку "лідерів" за кількістю тварин-безхатченків серед 54 країн світу. Чому? Тому що українські домашні тварини не захищені законодавством.

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Не мурчить кіт? Собака пожував капець? До побачення, живи на вулиці. І нічого не буде таким горе-хазяям за це. А в Німеччині, наприклад, буде штраф – 25 тисяч євро. Плюс там у кожної тварини є чіп, тому власника легко знайти і оштрафувати.

Проблема є, проблему треба вирішувати. Є державні притулки. Є приватні притулки. Держава опікується державними, зоозахисники і волонтери – приватними. До недавна це були паралельні прямі, що не перетиналися. Але математика дала збій, і державники прийшли з перевіркою у приватний притулок "Сіріус" на Київщині. До слова, представники КП "Комунальна клиника для тварин", права яких не розповсюджуються на область.

Власниця притулку, вона ж директор, вона ж голова благодійного фонду "Сіріус" Олександра Мезінова, власноруч з нуля створила цей притулок. Сама знайшла спонсорів, співробітників, волонтерів, сама опікується життям, здоров'ям і прилаштуванням тварин. А їх у притулку, за останніми даними, 2586. Ви уявляєте, як їх багато?

І тут гості. Взявши з собою двох жінок, директор КП "Комунальна кліника для тварин" Фіщук А. В. і голова КП Заславський М. В. увірвалися на територію притулку і зробили "перевірку". Фотографували прогнилі вольєри, забрали корм для цуценят, хліб... "Дякую місту за допомогу!" – написала потім Олександра Мезінова на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так, умови у цьому притулку не найкращі, але не тому, що Олександрі плювати на тварин, а тому, що всі зібрані кошти йдуть на їжу або лікування котів та собак. І прилаштовує вона їх не пачками щодня, бо їй важливо знати, що про тварину дбатимуть, що руки дійсно добрі. Що тварину стерилізують, аби не допустити поповнення рядів чотирилапих вуличних знедолених.

Я завжди за те, щоб кожен починав з себе: робив те, що може робити. "Сіріус" і тисячі врятованих з вулиці собак та котів тримаються на плечах людини, яка живе саме за таким принципом. І замість того, щоб допомогти з забезпеченням притулку чи з прилаштуванням тварин, у КП "Комунальна кліника для тварин" вирішили показати, як "страждають" нещасні тварини у "Сіріусі". Яка мета у цього – хай йому грець, не розумію, адже державні притулки давно переповнені, а умови в них, за інформацією місцевих волонтерів, набагато гірші. Там норма, якщо тварина помирає – звільняється місце для іншої.

Якщо хтось робить добре – допоможіть. Не можете? Відійдіть в сторону і спостерігайте. Але не лізьте, якщо не здатні зробити краще.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини України Публікації Новини політики Новини Києва світ тварин
Джерело: 24 Канал
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