Через що на обличчі з'являються чорні цятки

Чорні цятки – дуже поширена проблема для ділянок на лобі або на носі. Існує безліч косметичних способів позбутись від них, та краще розібратися зі справжньою причиною їх появи.

Найчастіше саме проблеми з кишечником є причиною появи чорних цяток, передає Сosmo. Тож варто стежити, щоб споживати достатньо клітковини та їжте більше салатів.

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Також організму може не вистачати вітаміну В. Косметологи рекомендують не їсти занадто багато жирної їжі, яка добряче насичена холестерином.

Ще однією з причин може бути нестача елементів кисломолочних продуктів для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту та рослинної олії, яка містить полінасичені жирні кислоти.

Пінки і гелі для вмивання обличчя можуть порушити природний pH шкіри. В результаті пори почнуть забиватися більше. Розсипчаста пудра не повинна забивати пори, але нею не варто користуватись у спеку, наносячи вже на жирну і забруднену протягом дня шкіру.

Також не варто зайвий раз доторкатись протягом дня до обличчя – через погано вимиті руки на шкіру потрапляють безліч мікробів і бактерій.

Коли людина займається спортом і потіє, шкіра може запалитися, адже пори забиваються. Але це можна легко вирішити, беручи пов'язку на лоб, та протираючи обличчя вологими матуючими серветками.

Фото: Unsplash.

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