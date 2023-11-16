Затор на кордоні: у Єврокомісії розповіли, чи можуть скасувати транспортний безвіз з Україною

Єврокомісія активно стежить за протестами перевізників на польсько-українському кордоні. Втім, виконати одну з вимог мітингувальників юридично неможливо.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань транспорту Адальбер Янз, передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя. У Брюсселі шкодують, що тристоронні переговори між польським та українським урядами, а також мітингувальниками поки що не увінчалися успіхом.

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ЄС не може виконати вимогу польських мітингувальників

Напередодні для обговорення проблеми на місце виїхала очільниця Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Магда Копчинська.

Цей візит дозволив нам дійсно побачити на місці й оцінити вплив цих протестів, які є дуже значними. На кордонах надзвичайно довгі черги. Умови для далекобійників дуже складні. Існує також дуже значний економічний вплив цих протестів, тому, звичайно, ми дуже ретельно вимірюємо вплив цих протестів на місцях,

– сказав спікер ЄК.

Зазначимо, що одна з головних вимог польських мітингувальників – скасування транспортного безвізу для України, тобто українські компанії мали б знов отримувати дозволи на вантажні перевезення.

Втім, у Брюсселі кажуть, що для виконання цієї вимоги немає юридичних підстав.

"Будь-яке відновлення системи дозволів чи квот для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Ця Угода про автомобільний транспорт, звичайно, була укладена за згодою держав-членів ЄС", – сказав Адальбер Янз.

У Єврокомісії сподіваються, що польський та український уряди зможуть знайти спільне рішення. За потреби, Єврокомісія може допомогти під час обговорення перешкод, які виникли з імплементацією угоди.

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