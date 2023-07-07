Черги на кордоні з Росією біля Новоазовська сягнули 30 кілометрів: через загрозу теракту на ЗАЕС

Черги на багато кілометрів утворилися на кордоні України з Росією у районі тимчасово окупованого Новоазовська Донецької області. Усе через ситуацію з можливим терактом росіян на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його оцінками, черги сягнули до 30 кілометрів, він опублікував відповідне відео.

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Через нагнітання ситуації навколо Енергодару та радіологічної загрози, черги на кордоні між Україною та Росією в районі Новоазовська сягнули до 30 кілометрів,

– розповів він.

Черги і районі Новоазовська: відео

Андрющенко зауважив, що переважають автомобілі з українськими номерами Запорізької області.

"В той самий час, черга на зворотний напрям. Фури пруть на Крим. Автодорога Новоазовськ – Сімферополь залишається майже єдиною логістичною артерією для Криму", – додав він.

! Українська розвідка фіксує ознаки зменшення загрози російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції. Це пов'язано з тим, що Київ робить певні публічні та непублічні дії в цій сфері.

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Що відбувається в Маріуполі

Черги в районі КПП окупованого Новоазовська утворюються не вперше. Буквально нещодавно там утворилися затори через вибухи, що сталися у Маріуполі 28 травня. Тоді через "бавовну" недалеко від міста загинули понад 100 російських військових.

. Новоазовськ розташований на березі Азовського моря, на Схід від Маріуполя, Донецької області. У 10 км від міста розташований пункт пропуску на кордоні з Росією Новоазовськ – Весело-Вознесенка.