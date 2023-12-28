Чергова атака "Шахедами": скільки цілей вдалося знищити та в яких областях

28 грудня 2023, 07:10
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Росія в ніч проти 28 грудня знову атакувала Україну дронами-камікадзе. На щастя, більшість знищили наші військові.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська. Ворожі цілі збили у межах трьох областей. 

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Що відомо про успішну роботу ЗСУ

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,
– розповіли військові.

За їхніми даними, ворожі безпілотники збили над:

  • Дніпропетровською,
  • Кіровоградською,
  • Запорізькою областями. 


ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу 

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Криворізькому районі знищили два ворожі дрони-камікадзе.

Росія запускала дрони по Україні: коротко

  • Тривогу в деяких областях України через загрозу атаки дронами оголосили орієнтовно о 21:53 27 грудня. Зокрема, "червоними" були  Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Військові попередили про небезпеку для Кривого Рогу, що в Дніпропетровській області. 
  • Згодом дрони-камікадзе рухались у напрямку Дніпра, знову Кривого Рогу, Запоріжжя. Вже о 23:22 27 грудня пролунав відбій повітряної тривоги. 
  • Та вже 1:47 вороги знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Небезпека була для Дніпропетровської області, Кропивницького, Черкащини. Відбій пролунав тільки о 4:19 28 грудня. 

 

Автор: Діана Квасневська