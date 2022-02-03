"Чергова провокація": у МЗС відреагували на вкиди Білорусі про "міфічні безпілотники"

Білорусь відзначилася черговою цинічною провокацією. Українського посла Ігоря Кизима викликали у білоруське МВС через начебто запуск безпілотника з боку України.

Олег Ніколенко заявив, що Україна не використовувала БПЛА. Речник МЗС України закликав офіційний Мінськ не підігравати дестабілізаційним діям Росії.

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Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА,

– наголосив Ніколенко.

Речник МЗС України нагадав, що спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону.

Фейк Білорусі

У МЗС Білорусі заявили, що ще 24 січня 2022 року український безпілотник начебто незаконно перетнув білоруський кордон. Метою його запуску було нібито провести нелегальну розвідку над військовим полігоном "Брестський".

Білоруська сторона цинічно заявила, що Україна "навмисно провокує ескалацію обстановки".

У Європарламенті заявили про окупацію Білорусі

Франак Вячорка – радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської – заявив, що 75 членів Європарламенту з різних фракцій та країн 1 лютого опублікували відкритий лист.

У ньому мовиться: якщо російські війська й далі залишатимуть у Білорусі, то це можуть розглядати як окупацію.

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Допис Ніколенка:

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону.