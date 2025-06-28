СБУ вдарили по аеродрому "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

СБУ провела успішну операцію, завдавши ударів по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Знищено 3 гелікоптери та ЗГРК "Панцир-С1".

Атака сталася у ніч на 28 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ завдали ударів по аеродрому окупантів у Криму

В ніч на 28 червня дрони СБУ атакували аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога,

– розповіли у СБУ.

Підтверджено знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Протягом ночі на аеродромі відбувалася вторинна детонація.

Нагадаємо, за повідомленнями кримських медіа, в районі аеродрому в період з 2:50 до 03:02 пролунало 5 – 6 вибухів, а перед тим було чути проліт дронів. Також близько 01:30 у Джанкойському районі стріляла росППО.

Сильні пожежі на летовищі зафіксували супутники NASA.

Додамо, що всього за день до операції СБУ Сили оборони вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Знищено 4 літаки Су-34 та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків.

Раніше Сили безпілотних систем показали ефектні кадри знищення переправ і мостів через річку Жеребець на Луганщині. Через неї окупанти хочуть переправити резерви для сил, що намагаються форсувати Оскіл.

Додамо, що окупанти намагаються повернути контроль над селом Котлине на Донеччині, але їх ліквідують при спробах проникнення. Українські захисники знищили укриття противника в селі, 152 ОЄБр опублікувала кадри знищення.

"Вже тривалий час ворог відбудовує переправи відразу після їх знищення, а бійці 412 полку Nemesis знищують їх знову, щоб уповільнити можливості противника просуватися на Харківщині, Дніпровщині та Донеччині", – зазначили у СБС.

Ця водна перешкода слугує природним щитом, стримуючи ворога від прориву в напрямках Харківської та Покровської ділянок фронту.