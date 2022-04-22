Чергові факти звірств окупантів: під Ізюмом знайшли закатовані та спалені тіла мирних жителів

У селі Гусарівка Ізюмського району знайшли тіла спалених місцевих жителів. Чоловіка та жінку перед смертю катували.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що розпочали досудове розслідування. Його проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Тіла вбитих виявили 22 квітня 2022 року. Тоді село звільнили від російських окупантів. Закатованих та спалених чоловіка й жінку виявили у підвалі одного з будинків.

Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури наголосила, що досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Надалі провадження передадуть до Управління СБУ в Харківській області.

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