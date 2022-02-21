Черговий фейк: Росія каже, що снаряд з України зруйнував прикордонний пункт

Росія продовжує звинувачувати ЗСУ в "обстрілах" своєї території. Цього разу снаряд начебто зруйнував цілий прикордонний пункт у Ростовській області.

Таку інформацію поширила Федеральна служба Росії і її активно розповсюдили російські ЗМІ. Згодом вже ФСБ надала і кадри з так званими "руйнуваннями".

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ФСБ оприлюднила і відео з місця так званого "обстрілу"

На відео справді видно повністю зруйновану маленьку будівлю, яка розташована посеред кущів та дерев. Поруч – ще якась споруда з дашком. Свідчити про те, що це прикордонний пункт, очевидно, має російський прапор на палиці, який притулили до руїн.

У ФСБ кажуть, що будівля розташована за 150 метрів від українського кордону. Постраждалих в результаті "обстрілу" немає.

Дивіться відео результатів "обстрілу" / Відео з телеграм-каналів:

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Росія заявляє про "обстріли" своєї території: коротко

Раніше Москва вже відзвітувала про кілька випадків того, як снаряди, начебто "випущені" ЗСУ потрапили на територію Ростовської області.

Два випадки нібито зафіксували на території Тарасовського району.

19 лютого снаряд від системи "Град" розірвався близько 9:00 ранку.

За 5 годин до цього, кажуть росіяни, здетонував інший – за 300 метрів від житлових будинків і за кілометр від кордону з Україною.

Справу одразу взявся розслідувати Слідчий комітет Росії.

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ЗСУ неодноразово заявляли, що не мають жодного стосунку до так званих "обстрілів" російської території. Ба більше, Україна пропонувала провести міжнародне розслідування, як і звідки прилетіли снаряди у Ростовській області.