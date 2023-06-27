У роковини ракетного удару по Кременчуку ворог знову атакував місто, прогриміли потужні вибухи

У Кременчуці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару у роковини удару по ТЦ "Амстор".

Спершу про пуск ракет у сторону Полтавської області повідомили моніторингові групи. Людей просили перейти негайно в укриття. Уже за кілька хвилин очевидці повідомили про потужні звуки вибухів, інформує 24 Канал.

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"Було чутно вибухи. Будьте в укриттях. Зберігайте спокій. Чекаємо офіційну інформацію", – пишуть місцеві телеграм-канали.

Росія атакувала Україну із бомбардувальників Ту-22м3, застосувавши крилаті ракети.

Ворог випустив Х-22

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що сьогодні Росія знову запустила Х-22, як і рік тому. Ворог випустив по місту дві ракети.

Ігнат також нагадав, що ця зброя є застарілою і неточною. Але при цьому має швидкість понад 4 тисячі кілометра за годину, а її вибухова частина важить 950 кілограмів. Швидкість ракети Х-22 – понад 4 000 кілометрів за годину. Часу на те, щоб йти в укриття, доволі мало,

Довідка. Рівно рік тому 27 червня російські терористи ракетами Х-22 вдарили по торговельному центру "Амстор" саме тоді, коли всередині перебувало понад тисячі людей. Жертвами атаки стали 22 людини, ще майже 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. ТЦ було повністю знищено.

Перші деталі від ОВА

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. За попередніми даними, минулось без жертв.

Також за даними Луніна, немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Водночас зазначають, що деталі атаки ще уточнюють, тож згодом буде більше інформації про наслідки.

Хронологія сьогоднішньої атаки