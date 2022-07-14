Черговий терористичний акт, – в ОП відреагували на удари росіян по мирному об'єкту у Вінниці
Джерело:Андрій Єрмак
Офіс Президента відреагував на ракетний удар росіян по Вінниці. Там це називають черговим терористичним актом.
На цьому наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив необхідність визнання росії країною-спонсором тероризму.
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росія вдарила в цивільний об'єкт
Андрій Єрмак наголосив, що ракетним ударом по Вінниці окупанти лише збільшили перелік своїх воєнних злочинів. Ця атака доповнила список попередніх обстрілів, зокрема торговельного центру в Кременчуку. Тому росія повинна бути визнаною світом як країна-терорист.
Вінниця. Черговий терористичний акт росії. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук. Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму,
– наголосив Єрмак.
У своєму телеграмі голова Офісу Президента підкреслив, що військових об'єктів біля місця атаки не було.Важливо! Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися о 10:45 під час повітряної тривоги. Станом на 11:45 повітряна тривога по всій Вінницькій області та низці інших регіонів триває, тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.
Атака росії забрала щонайменше 2 життя
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти випустили 3 ракети в будівлю з офісними приміщеннями. На жаль, через удар загинули щонайменше 2 людей, серед яких – маленька дитина.
Також відомо про щонайменше 6 поранених мирних мешканців міста.
Біля місця удару виникла пожежа на автостоянці. Зайнялися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.
На місце російської атаки з Києва вирушила слідча група Національної поліції для розслідування чергового воєнного злочину росії.
Варто зазначити, що Силам ППО на Вінниччині вдалося збити 4 ворожі ракети, які запустили окупанти.Зверніть увагу! росія щодня доводить те, що вона є країною терористом, адже атакує цивільні об'єкти – школи, лікарні, садочки, торговельні центри, бази відпочинку та житлові будинки. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, який сповіщає про можливу атаку. Передбачити, куди битимуть окупанти – неможливо. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки збитої Силами ППО ракетами.
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