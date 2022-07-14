Черговий терористичний акт, – в ОП відреагували на удари росіян по мирному об'єкту у Вінниці

Офіс Президента відреагував на ракетний удар росіян по Вінниці. Там це називають черговим терористичним актом.

На цьому наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив необхідність визнання росії країною-спонсором тероризму.

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росія вдарила в цивільний об'єкт

Андрій Єрмак наголосив, що ракетним ударом по Вінниці окупанти лише збільшили перелік своїх воєнних злочинів. Ця атака доповнила список попередніх обстрілів, зокрема торговельного центру в Кременчуку. Тому росія повинна бути визнаною світом як країна-терорист.

Вінниця. Черговий терористичний акт росії. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук. Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму,

– наголосив Єрмак.

У своєму телеграмі голова Офісу Президента підкреслив, що військових об'єктів біля місця атаки не було.

Атака росії забрала щонайменше 2 життя

Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися о 10:45 під час повітряної тривоги. Станом на 11:45 повітряна тривога по всій Вінницькій області та низці інших регіонів триває, тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти випустили 3 ракети в будівлю з офісними приміщеннями. На жаль, через удар загинули щонайменше 2 людей, серед яких – маленька дитина.

Також відомо про щонайменше 6 поранених мирних мешканців міста.

Біля місця удару виникла пожежа на автостоянці. Зайнялися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.

На місце російської атаки з Києва вирушила слідча група Національної поліції для розслідування чергового воєнного злочину росії.

Варто зазначити, що Силам ППО на Вінниччині вдалося збити 4 ворожі ракети, які запустили окупанти.

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росія щодня доводить те, що вона є країною терористом, адже атакує цивільні об'єкти – школи, лікарні, садочки, торговельні центри, бази відпочинку та житлові будинки. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, який сповіщає про можливу атаку. Передбачити, куди битимуть окупанти – неможливо. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки збитої Силами ППО ракетами.