Черговий цинізм: окупанти бомбили дитячий обласний центр "Перлина Донеччини"

Російські військові бомбили дитячий центр "Перлина Донеччини". Внаслідок ударів пошкоджені кілька корпусів.

Окупанти вкотре показують силу "русского міра". Так, протягом усієї ночі вони завдавали ударів по Донеччині, розповідає глава ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок скидання російських бомб зазнали пошкоджень кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Про жертв і постраждалих інформації немає.

Також окупанти обстріляли два приміщення Святогірської лаври. У них під час бомбардування перебували майже тисяча людей, з яких – понад дві сотні дітей.

Одну людину госпіталізували, а ще двоє самостійно звернулися до травмпункту у Слов'янську. Відомо також, що 30 людям допомогу надали на місці. Вони отримали незначні поранення.

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