Черговий воєнний злочин: окупанти вдарили по Конотопу на Сумщині

Ввечері 15 березня Конотоп зазнав ракетного удару. Росіяни вразили цивільну інфраструктуру міста, що розташоване в Сумській області.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про атаку на місто, зазначивши, що рятувальні служби вже працюють на місці події. Відомості про постраждалих та руйнування уточнюють станом на 21:40.

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Удар по Конотопу

За повідомленням Семеніхіна, ворожий обстріл почався близько 21:00. Мер міста засудив дії російських загарбників, зазначивши, що вони зумисне цілять по мирному населенню.

Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп,

– також заявили у Сумській ОВА.

Удар по Конотопу є черговим свідченням цілеспрямованих атак російської армії на цивільні об'єкти України. Окупанти вкотре продемонстрували, що їм закони та міжнародні норми – не писані.

Атака на Одесу

Ранок 15 березня ознаменувався трагедією для Одеси: російські війська завдали ракетного удару по місту. Внаслідок цього станом на 19:20 відомо про 20 загиблих та понад 70 поранених, серед яких фельдшер та співробітник ДСНС, що прибули на допомогу після першого вибуху.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Одесі, назвавши ракетний удар "підлим". Він підкреслив, що рятувальні роботи тривають, а відповідь на агресію буде справедливою.

Власне, за інформацією ДСНС, кількість жертв атаки зросла до 20 осіб, а кількість поранених досягла 73. Серед загиблих виявилися відомі місцеві особистості, включаючи колишнього віцемера та командира батальйону "Цунамі". Інформація про втрати оновлювалася протягом дня, відображаючи масштаби трагедії.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що ракети, ймовірно, були випущені з тимчасово окупованого Криму. Цивільна інфраструктура Одеси зазнала серйозних пошкоджень, зокрема постраждали житлові будинки та автотранспорт.

Відповідно до повідомлень місцевої влади, усе добре з дітьми, які перебували в освітніх закладах. Повітряна тривога була оголошена за кілька хвилин до першого вибуху, що свідчить про високий рівень загрози та необхідність оперативної реакції на подібні обстріли.