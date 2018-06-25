Черговий скандал на ЧС-2018: швейцарських футболістів оштрафували за політичного "орла"

Швейцарських футболістів оштрафували за політичні жести під час святкування голу у матчі проти збірної Сербії на Чемпіонаті світу з футболу 2018, що саме триває у Росії.

ФІФА оштрафувала трьох швейцарських футболістів.

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Йдеться про Граніта Джака, Джердана Шакірі та Штефана Ліхтштайнера. Вони мають заплатити штраф у 10, 10 і 5 тисяч швейцарських франків відповідно. Футболісти також отримали попередження, інформує прес-служба ФІФА у понеділок.

Спортсменів оштрафували за те, що під час матчу Швейцарія – Сербія групового етапу чемпіонату світу з футболу гравці збірної Швейцарії Джака та Шакірі, які є етнічними албанцями з Косово, святкували забиті голи, показуючи політичні символи.

Після забитих голів у ворота Сербії обидва футболісти "схрестили" руки, зобразивши таким чином двоголового орла з герба Косово, а Сербія незалежність Косово не визнає.

Xherdan Shaqiri and Granit Xhaka could face punishment for 'political' goal celebrations https://t.co/vPpSIHC0dk pic.twitter.com/FQRZVFszBn — The Independent (@Independent) 23 червня 2018 р.

Вболівальники збірної Сербії після цих жестів освистали футболістів, жбурляючи на поле предмети та розтягували банери з дискримінаційними написами.

За це ФІФА також оштрафувала Федерацію футболу Сербії на 54 тисячі швейцарських франків.

Матч між збірними Швейцарії та Сербії на ЧС-2018 закінчився із рахунком 2:1 на користь швейцарців.