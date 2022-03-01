У Черкасах, Вінниці та Конотопі лунає тривога – вирушайте до укриття

У Черкасах, Уманському районі, Вінниці та Конотопі оголосили повітряну тривогу. Тож рекомендуємо негайно відправлятися до укриття.

Відразу у декількох українських містах пролунала повітряна тривога. Мовиться про Черкаси, Уманський район, Вінницю, а також Конотоп.

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Якщо ви перебуваєте у власних оселях, то рекомендуємо відразу ж перебиратися до сховища. Це може врятувати ваше життя.

Нагадуємо про важливість перебування в укритті доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Бережіть себе!

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