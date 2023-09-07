У Черкасах 2-річна дівчинка випала з вікна 10-го поверху: реанімувати не вдалося

Ввечері 6 вересня маленька дівчинка випала з вікна десятого поверху. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Про це розповіла речниця поліції Черкащини Наталія Ткачук.

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Медики намагалися реанімувати, на жаль, не вдалося

Трагічна подія сталася 6 вересня близько 18:20 на вулиці Нижня Горова в Черкасах.

За попередніми даними, мати відволіклася домашніми справами й не помітила, як дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлась на москітну сітку відчиненого навстіж вікна. Сітка не витримала навантаження й дитина випала з десятого поверху,

— зазначила Наталія Ткачук.

Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати дитину. На жаль, дівчинка померла.

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